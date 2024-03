Incidente sul lavoro ad Aprilia: operaio cade dal tetto di un capannone e muore sul colpo Un operaio di sessant’anni è morto questo pomeriggio ad Aprilia dopo essere caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. Inutile l’intervento del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un operaio di sessant'anni è morto questo pomeriggio ad Aprilia dopo essere caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. Immediati i soccorsi del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per l'uomo, deceduto sul colpo. L'eliambulanza, fatta atterrare per portarlo in ospedale il più velocemente possibile, è ripartita vuota. Sul posto anche il personale della Asl, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. L'incidente sarebbe avvenuto in un'azienda di via della Meccanica dove l'uomo era impiegato. La sua identità non è stata diffusa, al momento è noto solo che era un cittadino di origine cinese.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava effettuando dei lavori sul solaio di un capannone quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Sono al vaglio i motivi dell'incidenti, con gli ispettori che dovranno verificare se siano state rispettate tutte le norme e le condizioni di sicurezza sul lavoro.

"Intendo esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia – ha dichiarato il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi – Le forze dell'ordine faranno chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di questa persona, mentre era impegnata nella sua attività lavorativa. Si tratta di una tragedia che ci tocca nel profondo e ci induce a riflettere ancora una volta sull'importanza della predisposizione e del rispetto delle misure di sicurezza per evitare che questi incidenti possano tornare a ripetersi".

"In attesa che si faccia chiarezza sulla dinamica dell'accaduto, ci stringiamo al dolore dei familiari. La nostra priorità è ristabilire il principio imprescindibile del diritto al lavoro in sicurezza", ha dichiarato l'assessore regionale del Lazio al Lavoro Giuseppe Schiboni. "La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano un tema cardine dell'agenda politica regionale. Il nostro obiettivo come assessorato e come Regione Lazio è mettere in campo e implementare tutte le attività finalizzate a promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza, migliorando la qualità e le condizioni di lavoro e favorendo la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, implementando il livello di informazione, comunicazione".