Incidente sul lavoro a Priverno, operaio 45enne si ferisce cadendo in un'impastatrice È grave ma non rischia di morire l'operaio ferito ad una gamba da un'impastatrice in un cantiere edile. Soccorso in eliambulanza, è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Incidente sul lavoro nel Comune di Priverno in provincia di Latina, dove un operaio di quarantacinque anni è rimasto gravemente ferito ad una gamba e ha dovuto ricorrere a cure mediche. L'episodio, l'ennesimo incidente sul lavoro, è accaduto giovedì 25 gennaio in un cantiere edile pontino. Fortunatamente il lavoratore non rischia di morire.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente l'operaio era al lavoro quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito con una gamba nella macchina impastatrice. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalando un ferito sul lavoro.

Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ospedale. Date le condizioni di salute dell'operaio è stato necessario il trasferimento con l'eliambulanza. È stato poi affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso e sono intervenuti sulle ferite provocate dal macchinario. Presenti sul posto i carabinieri e il personale della Asl per gli accertamenti di competenza.

I militari hanno svolto le verifiche del caso e ascoltato i colleghi che erano di turno con la vittima al momento dell'accaduto. Gli accertamenti serviranno anche a capire se l'operaio fosse messo in condizioni di sicurezza, se il ferimento si sarebbe potuto evitare operando diversamente oppure se si sia trattato di un episodio che è successo e che non si poteva prevedere.