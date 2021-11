Incidente sul lavoro a Furio Camillo, crolla un ponteggio: operaio soccorso in codice rosso Incidente sul lavoro in zona Furio Camillo a Roma, dove un operaio è caduto da un ponteggio che è crollato su un’auto. È finito in codice rosso in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un ponteggio costruito in piazza Santa Maria Ausiliatrice, in zona Furio Camillo a Roma. L'incidente sul lavoro risale alla mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, ed è avvenuto nella periferia Sud Est della Capitale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto l'operaio, un sessantasettenne, era su un'impalcatura e stava lavorando ad un intervento di ristrutturazione dell'edificio quando, improvvisamente e per cause ancora da accertare, i ponteggi sono crollati, precipitando al suolo e urtando un'auto in sosta nella strada sottostante all'area in cui erano in corso i lavori, precisamente all'altezza di via Manlio Torquato. L'operaio è finito a terra, dopo un volo di diversi metri e ha impattato sull'asfalto.

Operaio soccorso in codice rosso è grave

A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute della persona rimasta coinvolta, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per il soccorso di un operaio vittima di un incidente sul lavoro. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è arrivato prontamente il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni di salute a seguito della caduta sono parse infatti fin da subito critiche.

Il ponteggio crollato

Denunciate tre persone per lesioni

Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso, ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo ‘ex Appio', che indagano per ricostruire la vicenda. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il cantiere, nel quale verranno effettuate ulteriori verifiche. Tre persone sono state denunciate per lesioni commesse in violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro. Sono in corso le indagini per capire se sussistano responsabilità da parte di altre persone e se l'operaio sia stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.