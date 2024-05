video suggerito

Incidente sul lavoro a Campodimele, operaio cade da un palo mentre sistema un cavo in fibra ottica È ricoverato ma non rischia di morire l’operaio 40enne trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Latina, dopo un incidente sul lavoro. Caduto da una scala mentre sistemava un cavo in fibra ottica, ha riportato lesioni facciali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto gravemente ferito, caduto da un palo mentre sistemava un cavo in fibra ottica. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 maggio, nel territorio della provincia di Latina. A rimanere coinvolto è un uomo di quarant'anni cittadino albanese e residente a Formia, che ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti, per ferite e traumi riportati a seguito della caduta.

L'operaio finito in un fossato ha battuto il volto

Secondo le informazioni apprese l'operaio era salito su una scala e stava sistemando un cavo in fibra ottica, che si trovava su un palo. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato dalla scala. Un volo di diversi metri nel vuoto, il quarantenne è finito in un fossato e ha battuto il volto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di soccorso per un ferito sul lavoro, sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza. Date le condizioni di salute dell'operaio, che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. I paramedici atterrati a poca distanza dal luogo dell'inciente, hanno preso in carico il ferito, trasportandolo in volo al pronto soccorso dell'ospedale di Latina. Il paziente giunto nel nosocomio è stato poi affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Indagano i carabinieri

Da quanto si apprende l'operaio ha riportato lesioni facciali, è ricoverato, ma fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Lenola, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da capire se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se, agendo diversamente con le dovute precauzioni, l'incidente si sarebbe potuto evitare.