Incidente stradale a Latina: Angelo Ghelli muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia Angelo Ghelli, sessantottenne residente ad Aprilia, è morto dopo una ventina di giorni di agonia, a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di via Pontina a Latina, che lo ha fatto finire in ospedale. La comunità, appresa la notizia, si è stretta intorno al dolore della famiglia. Si attendono i funerali.

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta Angelo Ghelli, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nei pressi di via Pontina a Latina. Il sessantottenne residente nel Comune di Aprilia è morto lo scorso venerdì 15 ottobre, in ospedale a distanza di una ventina di giorni dall'impatto tra due auto. A risultargli fatali sono stati i traumi e le ferite riportate che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Ricoverato in ospedale in prognosi riservata da quasi un mese, le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, fino a condurlo al decesso. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale, che sono intervenuti sul luogo del sinistro per svolgere i rilievi di rito e accertare la dinamica dell'accaduto. In corso di verifica sono eventuali responsabilità a carico dell'automobilista che era al volante dell'altra vettura. La notizia del decesso si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, per la sua perdita, in attesa che vengano celebrati i funerali. È attesa l'autopsia, per risalire alle cause che hanno provocato il decesso e capire se siano direttamente imputabili allo scontro.

L'incidente a seguito del quale è morto Angelo Ghelli

L'incidentestradale che ha portato alla morte di Angelo Ghelli risale allo scorso 25 settembre ed è avvenuto nel territorio pontino. Secondo quanto emerso erano circa le ore 8, il sessantottenne era alla guida della sua Citroen quando, per cause non note, si è scontrato con una macchina condotta da una cinquantenne. L'impatto è stato violento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici.