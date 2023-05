Incidente mortale sulla Tiburtina: 54enne investita mentre attraversa la strada La donna stava attraversando la strada con il carrello della spesa, quando è stata presa in pieno dall’automobile.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sulla via Tiburtina. Una donna di 54 anni è stata investita e uccisa da una Volkswgen Polo guidata da un ragazzo di 22 anni. Quest'ultimo, stando a quanto si apprende, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. La donna stava attraversando la strada con il carrello della spesa, quando è stata presa in pieno dall'automobile. Soccorsa dal personale del 118, i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita alla signora. Il giovane conducente della Polo, che è stata sequestrata, è stato accompagnato all'ospedale Pertini per essere sottoposto all'alcoltest e al test antidroga.

Si tratta del quinto incidente segnalato oggi sulle strade del Lazio

Quello avvenuto sulla Tiburtina è il quinto incidente grave segnalato nella giornata di oggi sulle strade del Lazio. A Casalotti, Roma Nord, un'automobile e un motorino si sono scontrati frontalmente, con un uomo che è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A Pomezia, ancora, si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, con una bambina di 6 anni soccorsa in eliambulanza. Le sue condizoni, stando a quanto si apprende, sono gravi. Sulla via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina, si sono scontrate un'auto e un furgone, con un uomo morto e un ferito in condizioni disperate. L'ultimo incidente è avvenuto sulla Palmiro Togliatti, zona Sud Est di Roma, dove un 41enne ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro un albero. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino. I vigili stanno cercando ancora di accertare la dinamica dell'incidente.