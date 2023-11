Incidente mortale all’Eur, perde la vita un motociclista di 61 anni Intorno alle 16 di oggi, lunedì 6 novembre, si sono scontrate una moto Kawasaki e una Smart in via dei Primati Sportivi, all’altezza di via Tiberiade, nei pressi del laghetto dell’Eur.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale in zona Eur a Roma. Intorno alle 16 di oggi, lunedì 6 novembre, si sono scontrate una moto Kawasaki e una Smart in via dei Primati Sportivi, all'altezza di via Tiberiade, nei pressi del laghetto dell'Eur. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita il 61enne a bordo della motocicletta, soccorso dal personale del 118 e deceduto durante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso. Ferito lievemente il ragazzo di 19 anni alla guida della Smart.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati agli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. I rilievi per accertare quanto accaduto sono tuttora in corso. Non è stata diffusa, per il momento, l'identità della vittima.

Intanto proseguono le indagini su un altro terribile incidente mortale accaduto nella notte tra sabato e domenica a Roma. Su via Laurentina un'automobile si è cappottata e ha perso la vita una ragazzina di 13 anni. La mamma e una sua amica, che erano a bordo del mezzo al momento dell'incidente, sono state indagate con l'accusa di omicidio stradale. Le due donne sono risultate negative al test antidroga, ma la mamma della 13enne è risultata positiva all'alcol test, con un tasso alcolemico leggermente superiore al limite consentito dalla legge.

In queste ore gli inquirenti stanno cercando di accertare chi delle due donne fosse al volante al momento dello schianto e anche a che velocità viaggiava l'automobile. Inoltre i pm hanno disposto l'autopsia sul corpo dalla ragazzina di 13 anni morta in seguito all'incidente.