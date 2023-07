Incidente mortale a Roma, Tesla con a bordo 5 ragazzi viaggia contromano e travolge Simona Cardone Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, gruppo Eur, sono rimaste coinvolte due automobili, una Lancia Y e una Tesla. Morta Simona Cardone, la donna al volante della Lancia.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Incidente mortale a Roma nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio. È accaduto intorno alle 18,30 sulla via Laurentina in direzione Pomezia, zona Sud della Capitale. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, gruppo Eur, sono rimaste coinvolte due automobili, una Lancia Y e una Tesla. Morta Simona Cardone, la donna al volante della Lancia. A bordo della Tesla, invece, c'erano cinque ragazzi di circa venti anni. L'automobile, secondo quanto si apprende, avrebbe imboccato la Laurentina contromano. Entrambe le vetture sono state sequestrate e il ragazzo alla guida della Tesla sarà sottoposto nelle prossime ore ai test anti alcol e anti droga. Dai primi controlli sembra che l'auto fosse intestata al papà del conducente, titolare dii una ditta specializzata nella pulizia di auto di lusso e sportive.

La vittima è Simona Cardone, 67 anni. È morta praticamente sul colpo, rimasta schiacciata in seguito all'impatto con il guard rail e nulla hanno potuto fare per lei i soccorritori del 118. Feriti anche due ragazzi, soccorsi e accompagni d'urgenza al pronto soccorso. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Secondo i membri del gruppo Facebook ‘Comitato delle Cinque Colline Laurentina', l'incidente sarebbe stato favorito dal fatto che sulla strada c'è una corsia preferenziale che rende difficile rimanere sulla propria corsia di marcia in curva. Ovviamente, a causa della velocità troppo alta. Osserva la signora Alba: "Povera donna, condoglianze alla famiglia. Se chi doveva educarli avesse fatto il proprio dovere, la Tesla non l'avrebbe guidata e probabilmente non sarebbe successo nulla. A prescindere dalla corsia preferenziale o meno se percorri quel tratto di strada ad alta velocità è prevedibile che tu possa provocare un incidente. Come succede sempre in questi casi poi persone innocenti ci vanno di mezzo".