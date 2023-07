Incidente Ciro Immobile, il calciatore della Lazio e l’autista del tram entrambi indagati L’attaccante napoletano e il conducente del mezzo Atac sono entrambi indagati per l’incidente avvenuto lo scorso 16 aprile all’altezza di Ponte Matteotti.

A cura di Valerio Papadia

Il calciatore della Lazio Ciro Immobile e il conducente del tram 19 dell'Atac sono entrambi indagati, con l'accusa di lesioni stradali, per l'incidente avvenuto lo scorso 16 aprile all'altezza di ponte Matteoti, a Roma. Come riferisce Il Corriere della Sera, il pm Giuseppe Deodato ha iscritto l'attaccante napoletano della Lazio e l'autista del tram nel registro degli indagati affinché si possa svolgere la super perizia, in sede di incidente probatorio, che dovrà fare piena luce sulla dinamica dell'incidente – nel quale rimasero feriti Immobile, le sue figlie, il conducente del tram e alcuni passeggeri – che presenta ancora dei punti oscuri.

Il Comune nega risarcimento a Ciro Immobile

Intanto, proprio nella giornata di ieri è arrivata la notizia che il Comune di Roma ha negato il risarcimento chiesto dal capitano della Lazio. Immobile, infatti, aveva presentato all'amministrazione capitolina una richiesta di risarcimento sia per i danni subiti dalla sua automobile, sia per i giorni di prognosi riconosciuti al calciatore e alle sue figlie: la richiesta è stata respinta.

"Allo stato attuale, non si ravvisano elementi di responsabilità a carico della società Atac nella causazione dell’evento" ha fatto sapere l'Adir, compagnia assicurativa del Comune, che rappresenta anche l'Atac. Immobile e il suo avvocato, da quanto si apprende, sono decisi a presentare una nuova richiesta di indennizzo.