Incidente al Flaminio, auto con a bordo 7 giovani si schianta contro il guardrail: tutti gravi Per cause ancora da accertare, la macchina con a bordo i sette giovani si è schiantata contro il guardrail in largo Maresciallo Diaz. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa notte a Roma, nel quartiere Flaminio. Un'auto con a bordo sette ragazzi si è schiantata contro un guardrail in largo Maresciallo Diaz, andando completamente distrutta. Gli occupanti della macchina, sei donne e un uomo, sono stati portati in diversi ospedali della capitale: tutti sono in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita.

A riportale la notizia è Il Messaggero. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato verso le 2. Per cause ancora da chiarire, l'uomo alla guida della macchina ha perso il controllo della vettura, una 500L, mentre stava percorrendo largo Maresciallo Diaz in direzione di Ponte Milvio. L'auto prima è finita contro il semaforo, e poi sul guardrail, distruggendosi completamente. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i sette occupanti l'abitacolo dalle lamiere. Le loro condizioni sono apparse subito molto critiche, tanto che sul posto sono intervenute diverse ambulanze, che li hanno trasportati immediatamente in ospedale. Adesso si trovano ricoverati, gravi ma non in pericolo di vita, al Gemelli, all'Umberto I, al Santo Spirito e al San Pietro.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale. Nell'incidente non sono coinvolte altre vetture, e il conducente è stato sottoposto – come da prassi – ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Cosa gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo non è chiaro, ma dalle prime informazioni sembra che andasse oltre i limiti di velocità imposti in quel tratto di strada. L'auto stava viaggiando ad almeno 90 chilometri orari quando si è schiantata sul guardrail.