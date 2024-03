Incidente aereo a Viterbo: dolore per la morte di Alessandro e Giosuè, amici appassionati di volo In tantissimi stanno inondando i social di messaggi di cordoglio per Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata, i due amici con la passione per il volo morti sabato pomeriggio a causa di un incidente aereo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora

"Se ne è andato un ricercatore ed innovatore brillante, una persona per bene, un amico grande". "Una grandissima perdita per il nostro istituto e per il nostro gruppo. Abbiamo perso un grande amico, una persona che si preoccupava del bene di tutti con un grande amore verso il CNR. Un abbraccio fin lassù". "Hai vissuto la tua vita al massimo e per questa grande passione hai abbandonato per sempre tutti noi. Ci manchi". Sono questi alcuni dei messaggi apparsi sui social per ricordare Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata, i due amici con la passione per il volo morti sabato pomeriggio a causa di un incidente aereo. I due si sono schiantati poco dopo il decollo dall'aviosuperficie di Vejano, dove erano appena stati per una pausa e un pranzo veloce prima di tornare a casa. Non c'è stato nulla da fare per entrambi, lo schianto con il velivolo gli è risultato fatale.

Cosa sia successo è al vaglio dei carabinieri, che indagano sul caso. Tra le ipotesi principali, quella del guasto. Sia Pecora sia Cammarata, infatti, erano piloti esperti e avevano alle spalle molte ore di volo. Sui social sono tantissime le foto e i video che li ritraggono alla guida dei rispettivi velivoli, insieme ad amici e alla loro famiglia. Cammarata aveva anche cambiato aereo qualche anno fa per poter condividere la passione con tutta la sua famiglia, optando per un modello più spazioso.

La scatola nera del velivolo sarà probabilmente analizzata per cercare di capire cosa sia successo e dare una risposta alle famiglie, straziate dal dolore per queste perdite premature. L'ultraleggero si è schiantato poco prima delle 16 a un chilometro di distanza dalla pista dove era decollato, in un punto impervio che ha causato non poche difficoltà ai soccorritori. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, hanno trovato uno dei due uomini ancora in vita. Le ferite riportate erano però gravissime, ed è morto subito dopo.