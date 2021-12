Incidente a San Giovanni, auto contro albero su via Cilicia: morte due sorelle di 19 e 23 anni Incidente mortale all’alba in via Cilicia, zona San Giovanni, a Roma: un’automobile si è schiantata contro un albero, morte due ragazze.

Due ragazze sono morte nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 19 dicembre, lungo via Cilicia, in zona San Giovanni: la loro automobile si è schiantata contro un albero, l'impatto non ha lasciato loro scampo. Le vittime sono una 23enne e una 19enne, italiane, che sarebbero morte sul colpo. Le salme sono state sequestrate, nei prossimi giorni verrà con tutta probabilità svolta l'autopsia.

Schianto in auto a San Giovanni, morte due ragazze

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti, sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri. In base agli elementi fino ad ora raccolti, alla guida della Peugeot 307 ci sarebbe stata la 23enne; avrebbe perso il controllo dell'automobile e si sarebbe quindi schiantata contro un albero che si trova ai margini della carreggiata. L'impatto, devastante, ha ucciso sul colpo sia la guidatrice che l'altra che era seduta accanto a lei: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tra le ipotesi c'è una perdita di controllo dovuta all'alta velocità o alla scarsa illuminazione, ma non si può escludere per ora un malore o un colpo di sonno della conducente.

Incidente nella notte in via Cilicia, indagini della Polizia Locale

Nell'automobile non c'erano altre persone e, stando a quanto accertato, nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'impatto all'altezza del civico 53, poco dopo un tratto in curva. Al vaglio la possibilità che elementi preziosi possano arrivare dalle telecamere di videosorveglianza: gli agenti stanno controllando in queste ore i nastri di alcuni impianti posti nelle vicinanze per ricostruire, se non il momento dello scontro, almeno gli attimi precedenti.