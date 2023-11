Incidente a Rocca di Papa, scuolabus si ribalta: feriti due adulti e tre bambini Momenti di paura per cinque persone, due adulti e tre bambini, rimasti coinvolti in un incidente stradale a bordo di uno scuolabus a Rocca di Papa. Sono stati soccorsi in codice giallo.

A cura di Alessia Rabbai

382 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scuolabus ribaltato

Tre bambini e due adulti feriti trasportati in ospedale, che fortunatamente non rischiano di morire è il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina presto, giovedì 22 novembre, in via San Sebastiano nel Comune di Rocca di Papa ai Castelli Romani. Momenti di paura per il sinistro che ha coinvolto uno scuolabus, uscito fuori strada e che si è ribaltato su un fianco. L'allarme è scattato intorno alle 7.20 quando sul luogo dell'incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Marino e Frascati, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso.

Secondo quanto ricostruito finora infatti lo scuolabus era in servziio, a bordo c'erano il conducente, l'assistente e alcuni bambini che erano stati affidati loro poco prima dalle rispettive famiglie, per essere accompagnati come ogni mattina a scuola. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'autista ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è uscito fuori dalla sede stradale, ribaltandosi su un lato.

Data la dinamica dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei pompieri. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, i vigili del fuoco sono arrivati e soccorso le cinque persone, affidandole alle cure del personale sanitario giunto con diverse ambulanze.

Tutti e cinque, sia gli asulti che i bambini sono stati trasportati in ospedale con codice giallo. Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente da quanto si apprende nessuno rischia di morire. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Sezione Radiomobile di Frascati, che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti di rito.

I carabinieri impegnati nei rilievi