Incidente a Rieti, trattore si capovolge e un uomo muore schiacciato Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita a un uomo di 85 anni che è rimasto coinvolto in un incidente con il trattore a Poggio Nativo.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia nelle camapagne del Reatino, dove un uomo di ottantacinque anni è morto schiacciato da un trattore a Poggio Nativo, Comune di poche migliaia di abitanti. L'incidente, che ha scosso la piccola comunità e nel quale è rimasto coinvolto un anziano, è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 maggio, in località Carlo Corso, nel territorio della provincia di Rieti. Per la vittima, una persona del posto, della quale non è stata ancora resa nota l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era tarda serata, l'uomo si trovava alla guida del mezzo agricolo in funzione all'interno di un terreno e stava svolgendo dei lavori, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, improvvisamente, il trattore si è ribaltato e lo ha schiacciato. L'uomo è rimasto intrappolato rovinosamente sotto al peso del mezzo agricolo.

Sul caso indagano i carabinieri, inutili i soccorsi

Il decesso dell'ottantacinquenne è sopraggiunto probabilmente sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza. Liberato dal mezzo agricolo, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. Accertato il decesso, la salma è stata trasferita in obitorio, per essere sottoposta agli esami di rito. Terminate le verifiche sul cadavere, il feretro sarà riconsegnato ai famigliari, per la celebrazione dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi del caso e indagano sulla vicenda per ricostruire la dinamica dell'accaduto.