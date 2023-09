Incidente a Priverno, il 24enne Ludovico Passeri si ribalta con il trattore e muore Tragedia in provincia di Latina a Priverno, dove un il 24enne Ludovico Passeri è morto schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Arriavata l’ambulanza era già deceduto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventiquattro anni è morto schiacciato da un trattore, che si è ribaltato. I drammatici fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì 29 settembre, nel territorio di Priverno, Comune in provincia di Latina. La vittima si chiamava Ludovico Passeri ed era originario di Maenza. Secondo quanto riporta la testata locale LatinaOggi il giovane era alla guida del trattore in località Boschetto e stava raccogliendo la legna quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato.

L'ipotesi è che il ragazzo stesse passando su un ponto scosceso e che abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha cercato di soccorrere il giovane. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per recuperare il corpo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.