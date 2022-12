Incendio in palazzo occupato a viale Ciamarra: famiglie evacuate, hanno trascorso notte in macchina Le trenta famiglie che vivono in occupazione all’interno dello stabile che prima ospitava alcuni uffici sono state evacuate per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco. Hanno trascorso la notte nelle loro automobili, riporta l’Unione Inquilini.

A cura di Enrico Tata

Principio di incendio all'interno del palazzo occupato di viale Ciamarra 329 a Torre Maura, periferia Sud Est di Roma. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte per cause ancora da accertare e sul posto sono intervenuti pompieri e forze dell'ordine.

Le trenta famiglie che vivono in occupazione all'interno dello stabile che prima ospitava alcuni uffici sono state evacuate per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco. Al momento, riporta l'Unione Inquilini, le utenze sarebbero state staccate a tutela dell'incolumità delle persone. Le famiglie sono tuttora presidiate dalla polizia e hanno dormito all'interno delle loro macchine nelle immediate vicinanze del palazzo. Non è consentito loro rientrare nelle loro case, per il momento. In mattinata i rappresentanti dell'Unione Inquilini saranno ricevuti in Campidoglio per discutere della situazione.