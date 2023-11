Fuoriuscita di vapore al Policlinico Umberto I da una colonna rotta, evacuato il pronto soccorso Sul posto i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Il pronto soccorso è stato evacuato, trenta circa i pazienti spostati.

Non un incendio, come inizialmente riferito, ma una fuoriuscita di vapore per la rottura di una colonna che si trova al piano sottostante del pronto soccorso dell'Umberto I di Roma. Questo quanto accaduto questa sera poco dopo le 20.30 al Policlinico, dove si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il pronto soccorso è stato evacuato preventivamente per una questione di sicurezza e per consentire agli operatori di svolgere il loro lavoro senza il rischio che qualcuno si facesse male. Sono circa trenta i pazienti che sono stati evacuati per precauzione durante le operazioni.

A rompersi sarebbe stata una tubazione per l'acqua calda presso il reparto dell'Unità di Trattamento Neurovascolare del Policlinico Umberto I, che ha provocato un allagamento. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed evacuare il pronto soccorso. Al momento, stando alle ultime notizie, la situazione sarebbe rientrata e l'intervento concluso.

Inizialmente si era diffusa la voce che parte della strumentazione per la Tac fosse andata a fuoco, con conseguente incendio nell'ospedale. In realtà fiamme non ci sono mai state, solo una fuoriuscita di vapore a causa della rottura della tubazione. Un problema che però ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco data la possibilità che il vapore ustionasse qualche paziente oppure i dipendenti della struttura ospedaliera. Le operazioni non sono state sospese, ed entro breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Non è ancora chiaro se parte dei macchinari siano stati danneggiati a causa di questo incidente.