Incendio a Bastogi, quattro famiglie senza casa e palazzina senza corrente: "Qui è una polveriera" Da quattro giorni alcuni appartamenti della palazzina F di Bastogi sono inagibili a causa di un incendio. La corrente manca in tutto il palazzo e i residenti chiedono alle istituzioni un intervento tempestivo per affrontare l'emergenza.

A cura di Simona Berterame

Venerdì mattina un incendio è scoppiato da un appartamento al secondo piano della palazzina F del residence Bastogi, nel quadrante nord ovest di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 6.00, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato e due persone sono rimaste intossicate (una si trova ancora oggi in ospedale). A quattro giorni dal rogo alcuni appartamenti sono ancora inagibili e perciò diverse famiglie si ritrovano senza casa. "C'è chi si trova costretto a vivere in macchina – ci dice un'inquilina – e chi può ha trovato una sistemazione da amici e parenti ma ci siamo dovuti aiutare tra di noi". Il resto dei residenti invece si trova comunque a dover vivere in una palazzina senza corrente e con ancora un’aria insalubre. "Non ci sentiamo sicuri qui – afferma Eleonora, una dei residenti – viviamo in una bomba che potrebbe esplodere da un momento all'altro".

"Serve un sopralluogo immediato"

Questa mattina una quindicina di residenti della palazzina colpita, insieme ad alcuni rappresentanti di Aurelio in Comune e Nonna Roma, si sono recati al Dipartimento Politiche Abitative per chiedere un incontro con l’Assessorato e presentare le condizioni abitative in cui versano gli abitanti della palazzina. "L’incontro ha suscitato una presa di coscienza nel Dipartimento, il quale ha dichiarato il suo impegno per risolvere la situazione. Questo impegno si concretizzerà attraverso un immediato sopralluogo per ripristinare l’elettricità, sostituire l’utilizzo di bombole con impianti a gas a norma e a garantire la salubrità del palazzo. Inoltre, il Dipartimento si è impegnato ad esaminare prontamente le graduatorie delle case popolari" si legge nel comunicato diffuso da Nonna Roma. "Non ci dobbiamo dimenticare che nelle palazzine di Bastogi mancano gli allacci per il gas, per cui ogni appartamento ha una bombola – ha ricordato la consigliera del Municipio XIII (Aurelio in Comune) Maristella Urru – il che vuol dire che quando ci sono questi incendi il rischio è che esploda una bombola e che quindi vengano giù intere palazzine con tutte le conseguenze.