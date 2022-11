In viaggio di nozze a 72 anni, soffre di amnesia e si perde: poliziotti lo riportano dalla moglie Si è perso per i vicoli di Trastevere e ha chiesto aiuto ad un ristoratore: così il 72enne, che soffre di lieve amnesia, è riuscito a tornare dalla moglie.

A cura di Beatrice Tominic

L’abbraccio del 72enne argentino con la moglie appena ritrovata.

È arrivato a Roma insieme alla sposa per il loro viaggio di nozze, ma nel pieno della vacanza si è perso per i vicoli del rione di Trastevere e non è riuscito a tornare nel bed and breakfast in cui alloggiava. Questa la disavventura capitata ad un uomo di 72 anni che soffre di leggera amnesia, arrivato dall'Argentina con sua moglie dopo il matrimonio.

La vicenda

È successo mercoledì scorso, 9 novembre: l'anziano sposo stava camminando per i vicoli di Trastevere quando si è rivolto ad un ristoratore per chiedere aiuto. Visibilmente disorientato, il 72enne ha chiesto aiuto perché non ricordava più in quale bed and Breakfast alloggiasse insieme alla moglie. Il proprietario del locale, allora, ha provato ad aiutarlo chiamando immediatamente il numero di emergenza unico 112: sul posto sono immediatamente arrivate le pattuglie della Polizia di Stato dal Commissariato Trastevere e dal Primo Distretto Trevi Campo Marzio. Gli agenti si sono avvicinati all'uomo, lo hanno soccorso e, dopo averlo identificato, hanno cercato di aiutarlo a ritrovare il suo alloggio.

Il ritorno del 72enne dalla sposa

Gli agenti hanno parlato con l'uomo, provandolo a tranquillizzare: il 72enne ha raccontato loro di soffrire di lieve amnesia, come ha anche confermato il personale medico arrivato sul posto per visitarlo. Ha poi detto loro tutto ciò che ricordava sul bed and breakfast che ospitava lui e la moglie. L'uomo è riuscito a ricordare una parte della denominazione della pensione e, grazie a quella, gli agenti sono riusciti a rintracciare la struttura. È lì che hanno riaccompagnato l'uomo che, come si vede nella foto di apertura, ha potuto riabbracciare la moglie.