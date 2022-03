In corso lo sgombero dell’occupazione Berta Caceres alla Caffarella Arrivano i blindati in via della Caffarella 13 per sgomberare l’occupazione ecologista nata lo scorso 5 marzo. Solo ieri le istituzioni avevano convocato un tavolo di confronto con gli occupanti.

A cura di Redazione Roma

Sono arrivati i blindati in forze e la Digos ed è iniziato lo sgombero dell'occupazione dell'occupazione ecologista "Berta Caceres" alla Caffarella. L'intervento delle forze dell'ordine arriva a poche ore dalla convocazione ufficiale di un tavolo di discussione tra occupanti istituzioni, alla presenza dei minisindaci di VII e VIII Municipio (su cui insiste il Parco dell'Appia Antica), dell'assessorato al Patrimonio di Roma Capitale e della Regione Lazio, in particolare dell'assessorato alla Transizione Ecologica di Roberta Lombardi. Se trattativa ci sarà dunque sarà a occupazione finita.

Lo spazio di via della Caffarella 13, occupato lo scorso 5 marzo, sembra dunque destinato a tornare vuoto e abbandonato. Bene di un privato passato successivamente alla Regione Lazio e da questa messo all'asta senza successo nel 2018, è stato successivamente trasferito all'agenzia pubblica Invimit per essere venduto. Una destinazione quella dell'uso privato del bene vuoto ormai da anni, fortemente contestato dal comitato di occupazione determinato a farne uno spazio di riflessione sulle pratiche ecologiste e per coniugare giustizia sociale e climatica.