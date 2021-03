"Voglio precisare una cosa sulla quale ho pensato a lungo. Ho riferito del pagamento di 35mila euro che ho ricevuto da un signore per la campagna elettorale del 2013 in favore di Pasquale Maietta. Ho ricordato che prima di ricevere i soldi vi era stata la presentazione da parte della Meloni di Maietta quale candidato, avvenuta presso il centro commerciale Latina Fiori. Noi eravamo presenti, ma ovviamente in disparte". Quelle riportate in esclusiva dal quotidiano la Repubblica sono nuove dichiarazioni del pentito Agostino Riccardo, rilasciate ai magistrati dell'Antimafia di Roma tre mesi dopo aver parlato per la prima volta del presunto pagamento di 35mila euro. Secondo quanto riportato dal collaboratore di giustizia, Meloni avrebbe dato 35mila al clan di nomadi Travali per la campagna elettorale: con quei soldi, avrebbero dovuto attaccare manifesti e comprare voti. Accuse che Giorgia Meloni ha rispedito al mittente, dicendo di non aver mai dato soldi a nessuno, tantomeno a un clan di etnia rom.

Le dichiarazioni del pentito Riccardo

"Ricordo che vi era l'emittente televisiva locale – continua Riccardo – Ricordo che durante le riprese a fianco della Meloni vi erano Maietta, Calandrini e Di Giorgi e vi erano anche tre o quattro persone dello staff della Meloni. Tra queste era presente anche l'uomo che mi ha consegnato i 35mila euro allo Shangri-La all'Eur. Preciso che la consegna allo Shangri-La è avvenuta nel 2013 attorno al mese di maggio". Il clan Travali è balzato agli onori delle cronache proprio qualche giorno fa, dopo che un'imponente operazione di polizia ha portato in carcere 19 esponenti del gruppo criminale, accusati di estorsione e spaccio di droga. I Travali, insieme ai Di Silvio, sono uno dei clan che da anni spadroneggiano nella zona di Latina.

La replica di Giorgia Meloni

"Non ho mai dato soldi ai rom, non ho mai dato soldi in contanti, né dato soldi in contanti a un distributore di benzina in una busta del pane – ha replicato Giorgia Meloni in un video su Facebook – E nel 2013, quando facemmo la campagna elettorale, i soldi non ce li avevamo proprio. Che poi verrebbe da dire, quanti manifesti avete attaccato con questi 35mila euro a Latina? Dico di più: non ho mai avuto un segretario maschio né girato su una Volkswagen nera. È una notizia inventata e facilmente verificabile. Se gli inquirenti avessero voluto chiedermelo, io non avrei avuto problemi a rispondere. Devo pensare che non hanno considerato attendibile la notizia, perché altrimenti mi avrebbero chiesto conto di questa cosa che mi infanga".