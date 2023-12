Il ministro Sangiuliano in visita alle Terme di Caracalla, aperte anche il giorno di Natale Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato questa mattina le Terme di Caracalla a Roma, uno dei siti archeologici rimasti aperti anche nel giorno di Natale, come la maggior parte dei musei statali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato questa mattina le Terme di Caracalla a Roma, uno dei siti archeologici rimasti aperti anche nel giorno di Natale, come la maggior parte dei musei statali. Il ministro è stato accompagnato dalla sovrintendente speciale, Daniela Porro, e dai tanti volontari presenti. Ha ringraziato questi ultimi che, su base volontaria, "con il loro impegno, oggi consentono di tenere aperti i musei. La cosa che ho colto con grande soddisfazione è la passione civile che mettono in questo lavoro, consapevoli di fare qualcosa di importante per la Nazione".

"Ho incontrato tanti turisti che sono venuti qui e stanno usufruendo di queste ore mattutine che abbiamo voluto dedicare loro lasciando aperti la stragrande maggioranza dei siti museali italiani. Ci è sembrata un'iniziativa significativa perché credo esista un diritto soggettivo dei cittadini del mondo e dei cittadini italiani alla bellezza. Penso esista un diritto delle persone alla bellezza, perché la cultura migliora la qualità della vita di ciascuno di noi", ha spiegato ancora Sangiuliano, che ha annunciato che domani sarà a Palazzo Barberini.

Per il periodo natalizio il Ministero della Cultura ha comunicato che i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. "Tutti i giorni, compresi 24-25-26 e 31 dicembre 2023, 1 e 6 gennaio 2024, cittadini e turisti potranno visitare le strutture che rimarranno aperte per le festività", si legge sul sito del ministero della Cultura. Gli elenchi dei musei e dei siti aperti durante le feste sono disponibili sul sito dell'iniziativa.