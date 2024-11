Il miglior vino novello d’Italia è della Cantina Volpetti di Ariccia

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Il miglior vino novello d'Italia è il "Note d'autunno" della cantina Volpetti di Ariccia, che ha conquistato il primo premio nella XVIII edizione del concorso nazionale di miglior vino novello d'Italia organizzato dall'Istituto nazionale del vino e dell'olio novello diretto da Tommaso Caporale. La cantina Volpetti si trova tra Cecchina e Cancelliera, lungo la via Nettunense.

"Esprimo grande soddisfazione e faccio i miei complimenti alla cantina Volpetti", ha dichiarato in una nota l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

"Il vino novello in questi anni, a causa di una legislazione che andrebbe rivista per vincolare le cantine all'innalzamento della qualità della produzione, sta vivendo una profonda crisi. Ben venga quindi il Concorso nazionale che punta a valorizzare la qualità e che Pietro Ciccotti ha avuto l'intuizione di ospitare a Roma all'interno della fiera Excellence. Per troppi anni si è pensato che il novello fosse un dio minore rispetto ai vini strutturati, mentre semplicemente e' un altro modo di approcciarsi a questo prodotto. Il grande calo dei consumi che ha colpito i vini novelli negli ultimi 10 anni è arrivato oggi anche sul settore dei vini tradizionali a testimoniare un cambiamento profondo dei consumi. Le persone, anche per motivi legati alla salute, bevono meno e vogliono più qualità. Avere il miglior vino novello d'Italia nella nostra città metropolitana mi riempie di orgoglio e speranza", ha sottolineato ancora Alfonsi.

"La speranza che, a partire dalla capitale, ci possa essere un rinascimento per questo prodotto, che per le sue caratteristiche può rappresentare una leva per avvicinare giovani al mondo del vino, spesso visto come un mondo troppo ingessato. Per fare questo serve dare maggiore appeal e un più forte legame al territorio di provenienza e alla sostenibilità", ha concluso l'assessora.