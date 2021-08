Il Lazio raggiunge l’obiettivo in anticipo: il 70% della popolazione adulta ha ricevuto il vaccino Il Lazio ha raggiunto un importante obiettivo: il 70 per cento della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale. Nel Lazio sono state immunizzate 3.394.806 persone su un totale di circa 5.870.000 cittadini residenti, cifra che corrisponde circa al 57 per cento della popolazione della Regione.

A cura di Enrico Tata

Il Lazio ha raggiunto un importante obiettivo: il 70 per cento della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale. "Oggi nonostante l'attacco hacker abbiamo raggiunto il 70 per cento della popolazione adulta nel Lazio vaccinata. Un immenso grazie a una straordinaria comunità della nostra regione che ha lavorato unita per questo obiettivo. Grazie ai cittadini del Lazio per la collaborazione che hanno dimostrato dall'inizio della pandemia. Con orgoglio e determinazione non fermiamoci", ha annunciato il presidente Zingaretti. Come abbiamo spiegato, questa percentuale di persone vaccinate non significa raggiungere automaticamente l'immunità di gregge, ma si tratta comunque di un traguardo importante per quanto riguarda la campagna vaccinale. Sempre nel Lazio, dati forniti dall'assessore D'Amato, il 66 per cento della popolazione over 12 è stata vaccinata con doppia dose (o comunque ha completato il ciclo vaccinale). Ieri il generale Figliuolo ha annunciato che a livello nazionale sono 32,4 milioni gli italiani che si sono vaccinati, cifra pari al 60 per cento dei cittadini con più di 12 anni.

I dati sulle vaccinazioni nel Lazio

Sono stati vaccinati nel Lazio con doppia dose (dati aggiornati a ieri) 3.068.994 cittadini. A questo numero vanno aggiunte le vaccinazioni con singola dose che hanno ricevuto le persone che sono guarite dall'infezione da Sars-CoV-2, cioè 77.751. Inoltre vanno aggiunti anche coloro che hanno scelto di vaccinarsi con il vaccino monodose della Jannsen, cioè 248.061. In totale, quindi, sono state immunizzate 3.394.806 persone su un totale di circa 5.870.000 cittadini residenti nel Lazio, cifra che corrisponde circa al 57 per cento della popolazione. Secondo il monitoraggio Agenas (che però è aggiornato al 26 luglio) il Lazio era la prima Regione per percentuale di popolazione completamente immunizzata con il 52 per cento. Al secondo posto il Molise e al terzo la Lombardia.

Nel Lazio, come detto, sono state somministrate 248.061 dosi del vaccino Johnson&Johnson, 2.330.318 persone si sono immunizzate con Pfizer (in questo conteggio ci sono anche cittadini che hanno effettuato la prima dose con AstraZeneca), 281.349 cittadini hanno scelto Moderna e 535.780 persone si sono immunizzate con AstraZeneca.