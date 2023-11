Il Giubileo lo pagano i turisti: a Roma la tassa di soggiorno può arrivare a 12 euro a notte La manovra del governo Meloni prevede consente al Comune di Roma di aumentarla di 2 euro per il Giubileo del 2025 e di portarla, quindi, al tetto massimo di 12 euro a notte.

A cura di Enrico Tata

Le nuove tariffe della tassa di soggiorno sono in vigore da poche settimane, ma gli aumenti non si fermeranno a quelli approvati a luglio dall'Assemblea Capitolina. La manovra del governo Meloni prevede consente al Comune di Roma di aumentarla di 2 euro per il Giubileo del 2025 e di portarla, quindi, al tetto massimo di 12 euro a notte.

Come detto, però, la tassa di soggiorno è già stata aggiornata pochi mesi fa, con un provvedimento approvato da Roma Capitale. Per fare un esempio, la tassa per le case per affitti turistici brevi è passata da 3,5 euro a 6 euro. La tassa più alta è quella per gli hotel a 5 stelle della Capitale, per cui sono previsti addirittura 10 euro a notte. Un importo che per il Giubileo potrà aumentare ulteriormente a 12 euro, ma è probabile che anche quelli per le altre categorie possano aumentare in vista del 2025. La giustificazione di questi costi in più per turisti e visitatori è legata an contributo per la Tari, la tassa sull'immondizia.

Questa la lista delle tasse di soggiorno aggiornate all'estate 2023 e attualmente in vigore:

€7,00 Guest house o affittacamere di Categoria 1

€6,00 Guest house o affittacamere di Categoria 2

€5,00 Guest house o affittacamere di Categoria 3

€6,00 B&B, agriturismi, residenze di campagna e residenze turistico alberghier

e€6,00 Alloggi per uso turistico e immobili destinati alla locazione breve

€6,00 Case vacanze e appartamenti per vacanze di Categoria 1

€5,00 Case vacanze e appartamenti per vacanze di Categoria 2

€3,50 Hostel o ostelli (art.6 regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)

€3,50 Rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore

€3,00 Strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea

Per gli hotel, la tassa varia in base alle stelle: