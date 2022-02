“Il covid non esiste”: verifiche della Asl sull’asilo no vax a Montesacro Il presidente del III Municipio Paolo Marchionne ha allertato la Asl per verificare se l’asilo abbia le carte in regola per rimanere aperto.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i Nas, saranno inviati gli operatori della Asl Roma 1 all'asilo nido ‘La Primula' di Montesacro, fino al centro delle polemiche per le posizioni delle insegnanti su covid e vaccini. Ad annunciarlo è il presidente del III Municipio Paolo Marchionne, spiegando che lui e la direttrice del municipio Paola Di Nola hanno "urgentemente richiesto alla Asl, al Dipartimento e all'assessorato alla Scuola capitolino di disporre subito i necessari controlli al fine di verificare se l’anzidetta struttura detenga ancora i requisiti previsti dalle norme per mantenere l'autorizzazione all'apertura e accoglienza dei bambini e delle bambine. Siamo certi che la Asl si adopererà nell'immediato per ristabilire il rispetto delle regole laddove non fossero state osservate. Come Municipio siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o azione fosse necessaria per ripristinare la legalità a tutela della salute dei bambini e delle bambine che hanno frequentato la struttura".

Il caso dell'asilo no vax di Montesacro è stato sollevato da la Repubblica. Tutto è cominciato quando le maestre hanno cominciato ad ammalarsi lo scorso anno, destando i sospetti di alcuni genitori che si sono chiesti se le docenti fossero vaccinate o meno. In un audio pubblicato dal quotidiano, si sentono le maestre dire frasi come: "ci troviamo in difficoltà nel connetterci con questa realtà che oggi ci dice cosa tu devi fare. L'epidemia? C'è stata anche la Spagnola. Dove non c'erano vaccini, l'epidemia ha avuto un picco e una discesa. Oggi è tutto complicato da questo intervento dei farmaci". E poi su Rudolf Steiner, esoterista e fondatore della cosiddetta ‘scienza dello spirito', il cui movimento ha ispirato l'asilo: "Parlò del pericolo di una tirannia intollerabile attraverso l'abuso politico della paura dei vaccini". E adesso anche il Campidoglio sta facendo le sue verifiche. Formalmente la Primula è infatti un'associazione culturale, ma lavora con l'autorizzazione del Comune di Roma. Che adesso vuole vederci chiaro.