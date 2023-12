Il Concertone del Primo Maggio si sposta al Circo Massimo: piazza San Giovanni è occupata dai cantieri Il concertone del Primo Maggio trasloca. Ma, per ora, si tratta di un provvedimento temporaneo. Da piazza San Giovanni al Circo Massimo: ecco dove si svolgerà l’appuntamento musicale di Cgil, Cisl e Uil il prossimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Da piazza San Giovanni al Circo Massimo: un trasloco in piena regola quello che coinvolge il Concertone del Primo Maggio del 2024. Ad annunciarlo i profili social dell'evento. "Il concertone cambia location a causa dei lavori di ristrutturazione che interessano piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025″, scrivono.

"Il trasloco dipende solo dai lavori di del Giubileo e l'individuazione del Circo Massimo è la dimostrazione che l’evento è ancora capace di attirare centinaia di migliaia di persone a più di trent’anni dalla sua prima edizione", fanno sapere dalla Cgil romana a Fanpage.it.

Il concertone del Primo Maggio cambia location

L'annuncio, come anticipato, è arrivato tramite social questa mattina. Così è ufficiale: il concertone promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany cambia location. Non è la prima volta che il concertone viene spostato: già nel 2000, in occasione di un altro giubileo, aveva cambiato sede, da San Giovanni a Tor Vergata. Nel 2020 e nel 2021, invece, si è tenuto all'Auditorium Parco della Musica, senza pubblico, come previsto dalle misure di contenimento per il coronavirus.

Nuovo concerto al Circo Massimo

Quello del Primo Maggio si inserisce in una battaglia ancora aperto sulla possibilità di usufruire degli spazi del Circo Massimo per grandi eventi. Nell'ultimo periodo lo spazio è stato rivalutato e, soltanto nell'ultima estate, è stata sede di grandi appuntamenti musicali, ospitando le performance di artisti italiani e non solo.

Da Ultimo a Vasco Rossi, da Marco Mengoni a Max Pezzali, ma anche Imagine Dragons, Guns N' Roses e Travis Scott, con il suo "concerto della discordia" che ha scatenato le polemiche a causa del volume troppo alto della musica, che secondo alcuni potrebbe danneggiare i beni artistici e architettonici della capitale. Nel frattempo l'appuntamento è stato rinnovato anche per la notte di San Silvestro, quando ospiterà il concerto di Capodanno: sul palco Francesca Michielin, Lazza e Blanco.