Il Comune paga i romani per le buche sulle strade: in 5 anni oltre 24mila richieste di risarcimento Il Campidoglio sborsa ogni anno migliaia di euro per risarcire gli automobilisti romani vittime delle buche della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Tra il 2015 e il 2020 sono arrivate al Comune di Roma oltre 24mila richieste di informazioni per il risarcimento di danni causati da buche o comunque dall'insufficiente manutenzione della rete stradale. Per questi stessi motivi oltre 17mila denunce sono arrivate alle direzioni tecniche dei municipi. Tra il 2016 e il 2020 l'ADIR, Assicurazioni di Roma, una partecipata del Campidoglio, ha emesso rimborsi per un totale complessivo di 6 milioni di euro per sinistri liquidati del tutto o in parte. Infine, tra il 2020 e il 2021, Roma Capitale ha ricevuto circa 11mila segnalazioni relative a dissesti del manto stradale. Questi dati fanno parte di un report pubblicato ad aprile dall'Acos, Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici locali di Roma Capitale. In sintesi: il Campidoglio sborsa ogni anno migliaia di euro per risarcire gli automobilisti romani vittime delle buche della Capitale.

Record di denunce nel VI Municipio, quello delle Torri

Per quanto riguarda le strade di "Grande Viabilità" il Campidoglio ha ricevuto nel 2020 4.600 richieste. Questo numero è cresciuto dal 2015 in poi e ha raggiunto il picco nel 2019 (5.400 richieste) per poi diminuire nel 2020 a causa della limitazione degli spostamenti imposta dalla pandemia da coronavirus. Per le strade di competenza municipale, nel 2020 sono stati denunciati 2.712 sinistri. Il picco di denunce è stato raggiunto, anche in questo caso, nel 2015 con 3.615 sinistri. Il record di sinistri per 100 chilometri è stato registrato nel municipio VI, quello delle Torri, seguito dal III Municipio, dal VII e dal V. In tutti gli altri il numero di sinistri denunciati è inferiore a 300. Il numero minimo è stato registrato nel Municipio XIII con sole 69 denunce negli ultimi sei anni.

A Roma, infine, il costo complessivo per la liquidazione del singolo sinistro è in media di poco inferiore a 7mila euro nel periodo osservato. Secondo uno studio che si basa su un campione di 66 comuni, il costo di liquidazione dei singoli sinistri da dissesto stradale è stato in media di 3.301 euro, cioè il 38 per cento del valore stimato nello stesso anno per Roma Capitale. In sintesi: le buche della città costano moltissimo alle casse del Campidoglio.