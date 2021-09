Il 4 ottobre apre a Roma Five Guys, la catena di fast food più famosa del mondo Lunedì 4 ottobre a Roma l’inaugurazione del primo locale ‘Five Guys’ della Capitale. Il marchio Usa, famosissimo in tutto il mondo per i suoi hamburger, arriva alla stazione Termini. Per il momento non sarà possibile mangiare all’interno del locale, ma sarà possibile soltanto effettuare il ‘take away’.

A cura di Enrico Tata

Il marchio Five Guys, gli hamburger USA più famosi

Il marchio Five Guys è nato nel 1986 in Virginia, creato dalla famiglia Murrell di Arlington. Il capofamiglia Jerry e i suoi quattro figli sono i ‘Five Guys' che danno il nome alla catena, arrivata in Europa nel 2013. Per il momento a Roma si potrà solo portare via l'hamburger e non si potrà consumare in loco. Questa la spiegazione dell'azienda: "Prima di aprire le porte dello spazio per la ristorazione eat –in, inaugurando la zona più istituzionale con tavoli e sedute, la catena americana vuole giocare in maniera ancora più incisiva con il concetto che resta alla base della sua filosofia: casual restaurant. Non fast food né ristorante: un’identità ben chiara, quella del celebre colosso, che ama definire così i locali e la brand philosophy della catena, nel rispetto di standard ben precisi e caratteristiche che la distinguono e hanno reso il nome di Five Guys famoso nel mondo".

Apre Five Guys a Roma, il menù

Nei locali Five Guys, promette l'azienda, si utilizza esclusivamente carne macinata fresca e soltanto olio di arachidi per le fritture. All'interno ci sono soltanto frigoriferi e nessun congelatore, le patate vengono selezionate in poche varietà, non sono surgelate, ma tagliate a mano e fritte al momento. I milkshakes (che gli statunitensi sono soliti bere insieme agli hamburger) offrono diversi abbinamenti di gusto, tra cui anche il bacon, gli Oreo, il burro di arachidi e il caramello. I refil delle bevande sono gratuiti. Nel menu ci sono gli hamburger classici, i cheeseburger, i bacon burger e i bacon cheeseburger.