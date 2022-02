I ragazzi disabili della Locanda dei Girasoli si occuperanno del catering alle partite della Roma I ragazzi affetti da sindrome di Down della Locanda dei Girasoli hanno inaugurato questo nuovo lavoro occupandosi del catering alla partita della Roma contro il Genoa.

A cura di Natascia Grbic

"Conoscete la Locanda dei Girasoli? A partire da Roma – Genoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ragazze e ragazzi della Locanda saranno coinvolti nelle attività del catering delle aree ospitalità dello Stadio Olimpico". Ad annunciarlo su Twitter è l'As Roma: la Locanda dei Girasoli, storico ristorante romano che da anni impiega ragazzi affetti da sindrome di Down, si occuperà del catering durante le partite della squadra giallorossa. Il debutto c'è stato oggi, durante la partita Roma – Genoa. "Un grazie infinite a tutto lo staff dell'As Roma al presidente Dan Friedkin e al suo AD Pietro Berardi, che credendo nel nostro progetto ha consentito a tutti i ragazzi di sentirsi di nuovo parte di un gruppo di lavoro", ha scritto su Facebook la Locanda dei Girasoli.

Il rischio di chiusura della Locanda dei Girasoli

In crisi da diversi anni, la Locanda dei Girasoli ha annunciato la sua chiusura dopo il lockdown. La pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio il ristorante: se negli anni passati era molto frequentata, la situazione è cambiata. Questo anche per la via in cui la Locanda è situata nel quartiere Quadraro: un posto non esattamente di passaggio e dove è difficile intercettare turisti. Le istituzioni hanno manifestato l'interesse di aiutare la Locanda dei Girasoli a rialzarsi, cercando un posto più centrale, di proprietà del Comune di Roma. Per ora però, ancora nulla: e la Locanda, che ha aperto per la prima volta nel 1999, è ancora chiusa. "Il nostro impegno per La Locanda dei Girasoli prosegue – ha dichiarato in una nota il gruppo del Partito democratico dell'Assemblea capitolina – La soluzione non è semplice, ma siamo a completa disposizione per lavorare insieme all'Assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Tobia Zevi e alla Giunta per riconsegnare a Roma questa preziosa realtà, cara a moltissimi cittadini."