I padroni della sanità privata scrivono a Arianna Meloni: “Delusi da Rocca, ci aspettiamo i pagamenti” Una lettera irrituale dell’Aiop a Arianna Meloni, chiede un intervento politico sulla Regione Lazio di Francesco Rocca per vedersi liquidare 75 milioni di euro per le prestazioni erogate durante l’emergenza Covid. “Abbiamo festeggiato quando se ne è andato Zingaretti, ora siamo preoccupati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una lettera a dir poco irrituale, che chiede l'intervento diretto di Arianna Meloni nei confronti del governatore Francesco Rocca e della maggioranza di centrodestra. L'Aoip, associazione di categoria che raccolie gli imprenditori della sanità privata, ha scritto direttamente alla sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, per chiedere che vengano liquidati i 75 milioni di euro che la Regione Lazio ha promesso alle loro cliniche per i servivi erogati durante il periodo dell'emergenza Covid per il 2021.

La missiva è riportata oggi dal quotidiano la Repubblica, e porta la data dell'11 gennaio 2024. I padroni della sanità, che si sono spesi e non poco per la campagna elettorale di Rocca, manifestano il loro disappunto e scelgono così di coinvolgere la politica: “Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere oltre al Governo anche il partito politico che in Regione Lazio rappresenta la maggioranza relativa”. L'Aiop chiede “una definitiva soluzione politica, che grazie ad un intervento diretto del Governo potrebbe sanare perlomeno l’anno 2021”. Poi la delusione per il cambio di maggioranza alla Pisana: "Quando venne eletto il presidente Rocca tutti noi festeggiammo il cambio di gestione all’interno della nostra Regione… dopo appena un anno siamo molto preoccupati di quanto sta accadendo per il pericolo di chiusura o di ridimensionamento delle nostre aziende".

Nota bene: di Aiop non fa parte Antonio Angelucci, senatore della Lega, editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, che ha il suo core business proprio nella sanità privata, e il problema riguarda anche colossi come quello dell'imprenditore, editore e politico di centrodestra. Anche lui aspetta d'incassare la sua parte.