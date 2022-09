Hashish confezionata in dosi: come marchio il pusher utilizzava l’immagine dell’Uomo Tigre I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno perquisito un pusher di 25 anni. L’effige dell’Uomo Tigre era stata stampata sulle dosi di droga.

A cura di Enrico Tata

L'effige dell'Uomo Tigre, il popolare cartone animato degli anni '80. Era il suo marchio di fabbrica, il suo logo. Veniva stampato su tutte le confezioni di droga pronte ad essere vendute. I carabinieri del comando provinciale di Roma gli hanno sequestrato dieci pacchetti di hashish che nascondeva nello zaino e che da lì a pochi minuti sarebbero state vendute. A casa del 25enne sono stati trovati altri 11 grammi di hashish.

In totale i militari hanno sequestrato nelle ultime ore 2,5 chili di sostanze stupefacenti e 30mila euro in contanti. In via Gioberti, angolo via Giolitti, i carabinieri hanno arrestato un 30enne del Mali trovato in possesso di hashish e coltello. A San Basilio è stato invece arrestato un 42enne romano già noto alle forze dell'ordine. Con sé aveva 12 dosi di cocaina e nel cruscotto sono state trovate altre 41 dosi. In piazza Merolli ancora, un 41enne è stato sorpreso a vendere alcune dosi di hashish ad un ragazzo ed è stato fermato. In casa i carabinieri hanno trovato e sequestrato 1,4 chili di hashish, 355 grammi di cocaina, bilancini di precisione e oltre 25mila euro in contanti.

I carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata, in collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato fratello e sorella, un 47enne e una 49enne poiché nella loro abitazione sono stati trovati 100 grammi di hashish. In via dell'Archeologia a Roma un 26enne tunisino è stato arrestato perché è stato sorpreso mentre nascondeva un involucro di droga. All'interno c'erano 17 dosi di cocaina sequestrate insieme a 350 euro che l'uomo aveva in tasca.