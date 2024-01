Hamburger gratis alla panineria di Cicciogamer 89, fan a stomaco vuoto: “Una delusione” Hamburger gratis per tutti era l’annuncio per l’evento di apertura della panineria di Cicciogamer 89 ad Ostiense. Ma in tanti sono rimasti a stomaco vuoto. Lo youtuber: “Cercheremo di migliorare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha originato polemiche l'inaugurazione della paninoteca dello youtuber Cicciogamer 89, nome d'arte di Mirko Alessandrini, nel quartiere Ostiense di Roma. Sono centinaia i fan che non sono riusciti ad avere l'hamburger gratis, come promesso nel lancio dell'evento. L'invito in occasione dell'apertura del locale infatti recitava: "Avrai l’occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis". Cicciogamer 89 per chi non lo conoscesse è uno youtuber molto amato dai giovanissimi, che all'interno del suo canale da 3,6 milioni di iscritti parla di videogame.

Tanti i ragazzi e le ragazze fan dello youtuber che fin da ieri mattina hanno atteso fuori dal negozio in via Pellegrino Matteucci. Ma in molti non sono riusciti a mangiare gratis il panino tanto desiderato. Non si sono fatte attendere le critiche comparse sui social network in riferimento all'evento, che lo definiscono "scandaloso", "deludente" e "una perdita di tempo".

Le polemiche hanno riguardato l'organizzazione logistica dell'evento, per il fatto che molte delle persone che erano in fila dalla mattina siano rimaste a stomaco vuoto, diversamente da chi invece è arrivato dopo, che è riuscito a mangiarlo. Tanta la delusione da parte dei giovani che accompagnati dai genitori hanno percorso in alcuni casi centinaia di chilometri, pur di non mancare all'evento del proprio beniamino.

Cicciogamer 89 oggi nelle storie di Instagram ha ringraziato i fan e ha risposto alle critiche: "Stiamo capendo come risolvere tanti problemi che ci sono stati all'evento di apertura e cerchiamo di migliorare. Grazie mille a tutti coloro che hanno avuto pazienza, ci sarebbe da parlare di tantissime cose però secondo me sono molte di più quelle positive che quelle negative e devo cercare di rendervi sempre felicissimi e non scontenti. Nei prossimi ‘temporary store' forse inseriremo il numero chiuso o ci inventeremo altro, per far fronte ad eventuali inconvenienti. Vi voglio bene".