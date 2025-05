video suggerito

Guida contromano allo Stadio Olimpico, i vigili urbani lo fermano con 11 dosi di cocaina Undici dosi di cocaina è quanto trovato dagli agenti durante la perquisizione di un 20enne. guidava contromano allo Stadio Olimpico, è stato arrestato.

A cura di Alessia Rabbai

Guidava contromano in Largo Ferraris IV, in zona Stadio Olimpico a Roma. Quando i vigili urbani gli hanno chiesto di fermarsi ha cercato di disfarsi della droga che portava con sé. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Pronto Intervento Traffico lo hanno trovato con unidici dosi di cocaina. Così è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un ragazzo di vent'anni di nazionalità albanese.

L'episodio risale al tardo pomeriggio di domenica scorsa 25 maggio, mentre allo Stadio Olimpico erano in corso eventi sportivi. L'uomo era alla guida della sua auto ma stava procedendo contromano. Un comportamento che non è sfuggito ai vigili urbani. Gli agenti in quel momento erano impegnati nel pattugliamento dell'impianto e nei controlli come di solito accade in occasione delle competizioni.

Il comportamento dell'automobilista che guidva contromano li ha insospettiti e hanno voluto capire cosa stesse accadendo, così gli hanno ordinato di fermarsi per sottoporlo a dei controlli. Il conducente ha provato a nascondersi di una bustina di plastica, all'interno della quale gli agenti hanno trovato della droga. La cocaina, circa dieci grammi, era suddivisa di undici dosi, pronte ad essere vendute ai clienti romani.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e gli sono stati sequestrati 800 euro, che si ritiene abbia guadagnato con lo spaccio della droga. Al ragazzo, che da accertamenti è risultato essere presente sul territorio nazionale da poche settimane, è stata inoltre ritirata la patente di guida, come misura aggiuntiva alle sanzioni applicate anche per violazione di diverse norme del codice della strada.