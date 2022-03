Guerra in Ucraina, la nazionale di nuoto sincronizzato in arrivo domani ad Ostia Nella giornata di domani, martedì 8 marzo, Ostia accoglie il primo gruppo di atlete della nazionale di nuoto sincronizzato in fuga dall’Ucraina. L’arrivo del secondo gruppo, ancora all’interno del confine ucraino, è previsto nel giro di 24 o 36 ore.

È atteso per la mattinata di domani, martedì 8 marzo, alle ore 11, l'arrivo della nazionale femminile di nuoto sincronizzato dell'Ucraina ad Ostia. La squadra, con le 10 atlete e i due tecnici, ha superato il confine di Beregsurány e raggiunto Budapest la scorsa notte: alle 21 di questa sera è prevista la nuova partenza con il pullman verso il nostro Paese per un primo gruppo della squadra, mentre è previsto che il secondo gruppo raggiunga il confine domani.

Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha dichiarato, infatti, che il primo gruppo è già pronto a partire: "Per motivi di sicurezza non è possibile aspettare l'arrivo delle altre atlete e allenatrici che dovrebbero raggiungere il confine nella giornata di domani – aggiunge, spiegando le motiviazioni dietro alla divisione della squadra in due gruppi distinti – Organizzeremo dei trasporti per portarle direttamente al centro federale di Ostia e raggiungere il resto della squadra che attendiamo martedì mattina. Nel frattempo stiamo ricevendo altre domande di assistenza e stiamo verificando come intervenire."

Chi sono le atlete in fuga dall'Ucraina: il primo gruppo in arrivo ad Ostia

Nella giornata di domani è previsto l'arrivo di alcune delle atlete della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato, partite dalla città di Leopoli: la campionesse del mondo e d'Europa Veronika Hryshko; la campionessa d'Europa Olesia Derevianchenko; le medagliate agli europei giovanili Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia Soldatenkova, la 17enne Valeriya Tyshchenko e Anastasiia Shmonina (16 anni) e le campionesse nazionali Amelia Volynska e Daria Moshynska, rispettivamente di appena 16 e 14 anni. Insieme a loro arrivano nella giornata di domani, martedì 8 marzo, anche i tecnici Oleisia Zaitseva e Kseniia Tytarenko e le gemelle Maryna e Vladyslava Aleksiiva, bronzo olimpico, campionesse del mondo e d'Europa, che si sono aggregate da Chernivtsi.

Il secondo gruppo di atlete che si trova ancora in Ucraina

Il secondo gruppo di atlete della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato, invece, si trova ancora all'interno dell'Ucraina: si prevede che possa oltrepassare il confine e ricongiungersi al primo gruppo nelle prossime 24 o 36 ore, arrivando direttamente ad Ostia, senza tappe intermedie.

Le atlete in fuga, in questo caso, sono la pluripremiata campionessa Marta Fiedina, protagonista nelle prove a squadra di libero combinato e di highlights e bronzo olimpico nel duo e mondiale nel programma tecnico e libero, ma anche campionessa europea nel singolo tecnico e argento nel duo libero e tecnico; la 17enne Sofiia Matsiievska e della tecnica Yevheniia Lykhman, partite insieme da Charkiv. Passano, invece, attraverso la città di Alessandria l'allenatrice Valeriia Mezhenin, insieme ad altre due atlete e la 15enne Sofiia Spasybo, in fuga con i genitori.