Guasto a un treno, circolazione fortemente rallentata sulla Metro A in direzione Battistini I tecnici Atac sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Disagi per i pendolari che devono viaggiare sulla Metro A.

A cura di Natascia Grbic

Ancora disagi sulla metropolitana di Roma. Questa mattina il servizio è fortemente rallentato sulla metro A in direzione Battistini per un guasto a un treno alla stazione Arco di Travertino. I tecnici di Atac sono al lavoro, al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità.