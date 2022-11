Gualtieri: “I lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma partiranno nel 2023” Durante la presentazione del Rapporto alla Città del primo anno di amministrazione il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che i lavori per il termovalorizzatore cominceranno a fine 2023.

A cura di Natascia Grbic

I cantieri per realizzare il termovalorizzatore a Roma saranno aperti entro la fine del 2023. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la presentazione del Rapporto alla Città del primo anno di amministrazione della Capitale. Il nuovo piano rifiuti sarà approvato definitivamente entro novembre, dopodiché il sindaco procederà con l'autorizzazione della "pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l'aggiudicazione della gara entro l'estate e l'apertura del cantiere entro la fine del 2023″.

"Roma ha bisogno di impianti, perché dopo la chiusura di Malagrotta inquina l'ambiente mandando i suoi rifiuti in giro per l'Italia. Vogliamo una città più pulita e quindi dobbiamo realizzare impianti moderni", ha aggiunto il sindaco, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente del M5s Giuseppe Conte sul termovalorizzatore. Conte ha dichiarato che nessun accordo col Pd sarà possibile se non sarà fatto un passo indietro sulla costruzione dell'impianto.

Gualtieri ha commentato anche lo stato in cui si trova ora la città. La situazione sul piano dei rifiuti non è ancora risolta, i cassonetti spesso sono strapieni e i sacchetti lasciati in mezzo alla strada. "La città è più pulita di come l'abbiamo trovata ma non ancora come merita. Va bene quello che stiamo facendo, lo spazzamento, l'aumento delle persone mettendo in strada più operatori. Ma se vogliamo pulire profondamente la città servono due cose che abbiamo iniziato a fare: nuovi impianti e una re-ingegnerizzazione completa della raccolta che è il nuovo piano industriale di Ama, il nuovo contratto di servizio che stiamo per approvare".