Gualtieri e Salvini al cantiere Metro C Colosseo: “Apre a febbraio 2025, sarà la più bella al mondo”

A cura di Enrico Tata

"Abbiamo visitato questo cantiere bellissimo della stazione Colosseo della Metro C, un gioiello tecnologico. Questa sarà la stazione più importante e più bella del mondo, davvero un capolavoro", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di una visita al cantiere della nuova stazione della Metro C insieme al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e all'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. La stazione "è una vera e propria opera d'arte", ha aggiunto Salvini.

Gualtieri ha annunciato che aprirà all'inizio del 2025 e sarà pienamente operativa entro febbraio 2025. La stazione di Porta Metronia aprirà invece a ottobre 2024. "Siamo al lavoro per rispettare i tempi e per avviare la realizzazione della stazione di piazza Venezia e tutta la tratta della Metro C fino a Farnesina. A marzo 2023 si comincerà con piazza Venezia e l'obiettivo è di aprire la stazione Farnesina entro il 2032".

La Tratta T3, attualmente in fase di realizzazione, è il percorso della metro C che arriva fino a Fori Imperiali (la stazione prenderà però il nome del Colosseo), con i lavori che sono iniziati a marzo 2013. Si tratta di circa 2,8 chilometri con due stazioni, Amba Aradam e per l'appunto fori Imperiali, con quest'ultima che si sviluppa tra il Colosseo e la zona antistante la basilica di Massenzio. Sarà un importantissimo nodo di interscambio con la Metro C. Da piazza Venezia il tragitto prevede una stazione nel centro storico della Capitale e poi l'arrivo a San Pietro e infine alla Farnesina.

Nei giorni scorsi la commissaria straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato un'ordinanza per approvare il progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della metro C. "Si tratta di uno passaggio di fondamentale importanza perché ci consente di definire tempi certi di realizzazione dell'opera e di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori della stazione Fori Imperiali, che abbiamo dato indicazione di denominare ‘Colosseo' come l'omonima stazione della Metro B, entro l'inizio del Giubileo", ha spiegato l'assessore Patané.

Inoltre il ministero dei Trasporti ha approvato un decreto "che rende esigibile il finanziamento di 1,8 miliardi che servirà, tra le altre cose, per completare la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio e per proseguire la Metro C con la stazione di Piazza Venezia e la realizzazione della tratta T2, Venezia-Piazzale Clodio".