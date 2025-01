video suggerito

Gualtieri: “A Roma no zona rossa, rischiamo solo di spostare il problema in altre parti della città” A Roma non ci saranno zone rosse: lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine del vertice sulla sicurezza insieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Natascia Grbic

Non zone rosse, ma aree a ‘vigilanza rafforzata': lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura proprio per discutere delle misure da prendere in alcune aree della città più colpite da fenomeni criminosi.

"Abbiamo già alzato il livello della sicurezza nella zona di Termini e dei luoghi giubilari – ha dichiarato Gualtieri – Ora siamo in procinto di allargare il perimetro attorno a Termini in modo strutturale con il patto delle stazioni sicure e l'aumento della videosorveglianza. Nelle more di questo allargamento di perimetro c'è il rischio che ci siano alcune piazze e alcune strade attorno a Termini dove proprio per gli aumentati controlli si sono spostate le attività criminose. Per questo in attesa di alzare in modo strutturale il livello della sicurezza, la strada romana è quella di far partire queste zone a presidi e controlli rafforzati per preparare il terreno ad un dispositivo più permanente con le stazioni sicure e le videocamere". Il sindaco ha poi aggiunto che "a breve partirà un tavolo tecnico per capire esattamente dove si rafforzeranno questi controlli rafforzati".

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha confermato che a breve saranno attuate "delle zone con controlli molto rafforzati a partire dalle zone di Termini, dell'Esquilino e della stazione Tuscolana. La stazione Termini ritengo che sia uno dei posti più sicuri e sui luoghi del Giubileo abbiamo rafforzato tutti i presidi. Ma è chiaro che alcuni soggetti si sono spostati da queste zone che hanno già un controllo eccezionale sia per gli eventi giubilari sia per la presenza di tante persone. Ora le forze di polizia andranno a vedere queste zone dove rafforzare ulteriormente questi controlli, per evitare reati o azioni che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico. Si terranno in considerazione sia i luoghi dove avvengono i reati sia le segnalazioni dei cittadini, saranno provvedimenti limitati nel tempo e riguarderanno un numero ristretto di aree". Saranno inoltre installate numerose telecamere, e fatti "controlli ripetuti se ci sono soggetti che commettono reati o comportamenti o problemi di ordine pubblico.

Se poi si verificheranno reati o altri problemi di ordine pubblico, verranno allontanati e reiterando con questo comportamento si prenderanno provvedimenti".