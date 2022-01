Grave incidente sulla Nettunense a Lanuvio, scontro frontale tra due auto: gravissimi due ragazzi A bordo della prima vettura c’erano due sorelline di Lanuvio, di 20 e 18 anni, mente la seconda era guidata da un ragazzo di 28 anni, anch’egli di Lanuvio.

A cura di Enrico Tata

Foto di archivio

Grave incidente a Campoleone, frazione di Lanuvio, sulla via Nettunense. Nella notte si sono scontrate frontalmente una Toyota Aygo e una Fiat Punto. A bordo della prima vettura c'erano due sorelline di Lanuvio, di 20 e 18 anni, mente la seconda era guidata da un ragazzo di 28 anni, anch'egli di Lanuvio. Stando a quanto si apprende, lo scontro è stato davvero violento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Velletri e Marino. Con non poca difficoltà i pompieri sono riusciti a estrarre i tre ragazzi dalle rispettive automobili, in gravissime condizioni ma ancora vivi. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli ad Ariccia e l'altra ragazza è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia. Sono stati proprio i due conducenti ad avere la peggio e la loro prognosi resta riservata.

Indagini ancora in corso: le due vetture si sono scontrate frontalmente

Le indagini sono ancora in corso e sono coordinate dai carabinieri della stazione di Lanuvio, che sono stati costretti a chiudere il tratto di via Nettunense coinvolto nell'incidente praticamente per tutta la notte. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due automobili, per motivi ancora da chiarire, ha invaso l'altra corsia e così le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sono stati disposti dai militari gli esami tossicologici e l'alcol test per i due conducenti con l'obiettivo di verificare eventuali loro responsabilità. Data la pioggia caduta, uno dei veicoli potrebbe aver sbandato anche per questioni di scivolosità dell'asfalto.