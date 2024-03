Giornate FAI di primavera 2024 a Roma e nel Lazio, i luoghi da visitare il 23 e 24 marzo Tornano le Giornate del FAI di Primavera 2024, sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 con tanti luoghi solitamente inaccessibili aperti in via straordinaria anche a Roma e nel Lazio: scopriamo quali sono e dove si trovano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Minturno.

Tornano insieme alla nuova stagione le Giornate FAI di primavera in questo 2024 a Roma e nel Lazio. Porte aperte nei luoghi inaccessibili della capitale e delle altre province della regione, aperte eccezionalmente nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024, come si legge dal sito ufficiale. Trentotto le aperture previste per una due giorni a spasso, senza dimenticarsi di strizzare un occhio all'arte e alla cultura, nella nostra regione. Dal Complesso Monumentale a Viterbo al Teatro Romano di Minturno, dal Castello Sforza Ruspoli a Cerveteri alle Sorgenti di Santa Susanna a Rieti fino all'apertura di molti centri storici a Ferentino, a Frosinone.

Ad accompagnare visitatori e turisti i delegati e volontari del FAI e gli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti "appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio". Le visite non sono prenotabili. Per partecipare, però, è necessario versare un contributo libero.

Cosa visitare a Roma durante le giornate FAI di primavera 2024

Moltissimi gli spazi coinvolti nel comune di Roma e nella città metropolitana. I siti che si trovano nel comune di Roma aperti sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 sono:

Sulle ali del genio: fra storia, arte e impegno militare;

Palazzo Marina;

Archeologia Industriale: l'Isa e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco;

Villa Maraini, Istituto Svizzero;

Palazzo dell'Agricoltura.

Nella provincia di Roma, in altri comuni, invece, sono visitabili;

Castello Sforza Ruspoli a Cerveteri;

Museo Tuscolano Scuderia Ladobrandi;

Ingresso a Parco Villa Gregoriana a Tivoli.

Panorama da Villa Caviciana sul Lago di Bolsena, foto da Google Maps.

I luoghi FAI da visitare nel Lazio il 23 e 24 marzo

Non solo Roma: tanti altri luoghi d'interesse artistico, storico e paesaggistico sono da ricercare anche nelle altre province del Lazio. Partendo dalla zona più a nord, quella di Viterbo, troviamo:

Complesso conventuale di Santa Maria in Gradi;

Complesso monumentale di San Carlo;

Villa Caviciana.

Le Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri, foto da Google Maps.

Proseguendo verso sud, invece, in provincia di Rieti si trovano:

Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri;

Salisano, "Sulla sommità di un monte di vivo scoglio" (nell'omonimo comune);

Centrale di Salisano, l'acqua scorre nel ventre della terra.

Chiudono l'elenco i due capoluoghi di provincia più a sud. In Ciociaria, nella provincia di Frosinone, a partire dal comune di Ferentino. I siti da visitare in questi due giorni, tutti a Ferentino tranne dove specificato, sono:

Archi di Casamari, testamento di Aulo Quintilio Prisco;

Chiesa delle Clarisse nel Monastero di Santa Chiara;

Concattedrale dei Santi Giovanni e Paolo;

Chiesa di Santa Maria Maggiore;

Chiesa e monastero di Sant'Antonio Abate;

Chiesa di San Francesco – Porta San Francesco;

Orto del Vescovo- Mura Poligonali;

Porta Montana – Mura Poligonali;

Piazza Mazzini – Palazzo Consolare;

Seminario vescovile;

Porta Sanguinaria – Mura Poligonali (Frosinone);

Palazzo Episcopale.

Chiude la carrellata di luoghi Latina: in questo caso la maggior parte dei siti si trovano a Minturno, tranne dove specificato:

Teatro romano e area archeologica Antica Minturnae;

Ponte Real Ferdinando del Garigliano;

Consorzio di Bonifica di Latina (Latina);

Common Wealth War Graves – Cimitero Monumentale;

Impianto idrovoro di Mazzocchio (Pontinia);

Palazzo comunale di Pontinia (Pontinia);

Map – Museo dell'Agro Pontino (Pontinia);

Torre Idrica (Pontinia).

Il Teatro Romano a Ferentino.