Genzano, professore si schianta sulle auto in sosta: buca una ruota e scappa a piedi Si trovava alla guida della sua Alfa Mito quando ha seminato il panico nel centro di Genzano: al volante un professore residente a Lariano, sottoposto ai test di routine.

A cura di Beatrice Tominic

È successo ieri mattina, lunedì 5 giugno 2023, a Genzano, sui Castelli Romani: un professore in stato confusionale si è messo alla guida della sua automobile seminando il panico per le vie della città. Come racconta il Mamilio, l'insegnante, un quarantottenne originario di Siena, ma residente a Lariano, ad una quindicina di chilometri di distanza, si trovava a bordo della sua Alfa Mito quando, muovendosi per le vie della città, ha colpito due auto in sosta e, una volta bucato uno pneumatico, è fuggito a piedi, inseguito dagli agenti della polizia locale fino a quando non sono riusciti a fermarlo. Non si sa se lo stato alterato fosse stato causato dall'assunzione di qualche sostanza stupefacente o di alcool.

Il percorso con l'automobile

Il professore prima ha percorso con una guida spericolata le strade della cittadina, passando per via Sebastiano Silvestri, poi ha girato su corso Gramsci, dove ha colpito un furgone e altre auto in sosta. Poco dopo una delle ruote dell'automobile è scoppiata mentre si trovava su viale Fratelli Rosselli. A quel punto si è trovato davanti gli agenti della polizia locale di Genzano, allertati in breve tempo da alcuni passanti che avevano visto cosa stava succedendo. Vedendoli, l'uomo è sceso dall'automobile e si è messo a correre, per scappare, ma in breve tempo è stato raggiunto.

L'intervento della polizia locale

Non appena bloccato, l'uomo è stato affidato agli operatori del personale sanitario del 118 che sono intervenuti con un'ambulanza. È stato trasportato nell'ospedale dei Castelli per gli esami del sangue di rito per verificare che non avesse assunto alcool o sostanze stupefacenti: per il momento è stato sanzionato per guida pericolosa e gli saranno tolti i punti della patente. La sua assicurazione, inoltre, dovrà ripagare i danni alle auto parcheggiate. Nel caso in cui dovesse risultare positivo ai test, rischia la denuncia in stato di alterazione psicofisica. L'automobile, invece, è stata posta a fermo amministrativo.