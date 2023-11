Gattina cade dalla tangenziale a San Lorenzo, passanti stendono un lenzuolo e la salvano Storia a lieto fine per una gatta in bilico sui piloni della tangenziale a San Lorenzo e precipitato nel vuoto. Ad attutire la caduta sono stati i passanti, che grazie a un residente hanno teso un lenzuolo.

A cura di Alessia Rabbai

Una storia a lieto fine quella di una gattina che ha rischiato di morire cadendo dai piloni della tangenziale in zona San Lorenzo a Roma. Ma grazie al grande cuore di alcuni passanti che l'hanno notata, è salva. I cittadini hanno infatti steso un telo sotto di lei e quando è precipitata ha trovato un morbido atterraggio, che le ha attutito la caduta senza farle fare male. La gattina coraggio soprannominata ‘Kiki' avrà una casa e una famiglia che si prenderà cura di lei. Welcome to Favelas ha pubblicato il video del salvataggio ripreso da un passante, un episodio unico nel suo genere. E Christian, un residente che abita al secondo piano a Scalo San Lorenzo, che ha notato la gattina e che ha avvisato i passanti in strada ha raccontato sui social network quei concitati momenti.

Il racconto del salvataggio

"Haru il mio gatto davanti alla finestra miagola è nervoso, agitato. Apro le persiane e vedo davanti a me il tratto di tangenziale chiusa dai pannelli di vetro antirumore. Un gattino miagola forsennatamente. Penso, qualcuno deve averlo abbandonato – scrive su Facebook – Chiamo gridando dei ragazzi che passano sotto la mia finestra, gli indico la presenza del povero micetto. Gli getto delle lenzuola e qualche coperta e gli faccio cenno di aprirle, facendo un cordone sotto il gatto come fanno i pompieri. Scendo anche io per essere d'aiuto e comincio a gridare a squarciagola al gatto gettati, salta! Smuovendo le lenzuola. Una ragazza fa il verso del gatto e vedo che il gattino comincia a capire e guardare noi da lassù…una distanza infinita. Accenna a lanciarsi, poi ci ripensa, avanza un po', poi cerca il punto giusto.

La ragazza e io gridiamo come impazziti, lei miagola io lo supplico con tutta la forza di un amore immenso dai coraggio amore mio, lanciati sotto…dai …dai che ce la fai…forza!" Nel frattempo trascorrono due ore. "La gattina è senza forze, si arma di un coraggio folle e inatteso, l'ultima speranza…Salta. È salva, è salva, è salva! Un applauso enorme, c'è chi piange, chi gioisce, ma tutti siamo una grande forza, insieme al coraggio smisurato della fortunata micetta".