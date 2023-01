Gabriella Sisti, candidata nel Lazio del Terzo Polo e accusata di un ricatto hot contro un’avversaria Per una vicenda che risale al 2019, Gabriella Sisti è a processo per tentato attentato ai diritti politici di un cittadino e ricettazione, con la prossima udienza del processo che, riporta il quotidiano La Repubblica, si terrà il 24 marzo.

A cura di Enrico Tata

Gabriella Sisti è candidata nelle liste del Terzo Polo, Azione e Italia Viva, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alle regionali del Lazio, Alessio D'Amato. Per una vicenda che risale al 2019, è a processo per tentato attentato ai diritti politici di un cittadino e ricettazione, con la prossima udienza del processo che, riporta il quotidiano La Repubblica, si terrà il 24 marzo. I fatti risalgono a quando Sisti era candidata sindaca di Ciampino per l'Udc. Alcune conversazioni tra l'allora candidata del centrodestra Daniela Ballico (poi diventata sindaca) e il coordinatore della sua campagna elettorale furono rubate e inviate a diversi esponenti del centrodestra come Matteo Salvini e Antonio Tajani. Insieme a quelle chat c'erano anche fotomontaggi hot di Ballico. Secondo i pm della procura di Velletri, la responsabile dell'invio dei plichi sarebbe proprio Sisti, che nel 2021 è stata rinviata a giudizio. L'obiettivo della donna era quello, sempre secondo gli inquirenti, di costringere Ballico a ritirarsi dalla corsa per le elezioni.

"Io, vittima di falsari che pensano di distruggermi facendo girare fotomontaggi. Io, una donna, violata nella mia privacy e ricattata con scatti tarocchi che mi vedono nuda, voglio ribadire l'intenzione di non fare un mezzo passo indietro. Anzi, di andare dritta a meta per cercare di raggiungere l'obiettivo e diventare sindaco", aveva dichiarato all'epoca Ballico.

Il primo marzo 2020 Sisti ha annunciato il suo passaggio a Italia Viva: "Ho scelto di aderire a Italia Viva perché ne ritengo valido e necessario il progetto progressista, riformista ed europeista condividendone programmi e obiettivi. Da tempo il nostro territorio sente l'esigenza di una politica che vada oltre le consuetudini dei partiti che si sono contrapposti, che parli un linguaggio diverso e incarni un nuovo percorso riformista frutto di una vera capacità di ascolto perchè Ciampino ha bisogno di un dibattito politico che non perda mai di vista le istanze dei cittadini e la crescita sociale, culturale ed economica del nostro territorio", le sue motivazioni. Alle elezioni comunali di Ciampino del 2022, Sisti è stata candidata in ticket (candidata vicesindaca) con l'avvocato Massimo Grasso, che ha conquistato il 4,8 per cento al primo turno.