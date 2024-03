Furto in gioielleria a Prati, colpo da 200mila euro: banditi hanno smurato la cassaforte in un minuto Una banda di ladri ha messo a segno un furto da 200mila euro in una gioielleria a Roma, nel quartiere Prati. Hanno smurato la cassaforte e portato via il bottino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un colpo durato pochissimo, un minuto e venti secondi. In questo brevissimo lasso di tempo, sono stati portati via 200mila euro di gioielli: una cifra che, però, potrebbe essere destinata a salire. Autori dl furto tre ladri – molto probabilmente tre professionisti – che nella notte del 14 marzo hanno smontato la cassaforte della gioielleria Fichera di via dei Gracchi 155 a Roma, nel quartiere Prati. Come riportato da Il Messaggero, che ne dà notizia, si è trattato di un furto lampo: quando i ladri sono entrati l'allarme è suonato, ma sono stati talmente veloci da fare prima delle forze dell'ordine.

Nei video dei filmati di sorveglianza della gioielleria si vedono i tre uomini forzare la serranda con una pinza meccanica, ed entrare nel locale con un piede di porco. Con quest'ultimo, lasciato poi nella gioielleria, hanno divelto la cassaforte, caricata su una macchina e portata via, insieme ai gioielli che conteneva. Si tratterebbe di circa 200mila euro di preziosi, anche se non è escluso che il danno sia maggiore.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Sono al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la macchina sulla quale i tre ladri sono fuggiti, mentre a poco sono servite le testimonianze delle persone residenti in zona, che non avrebbero sentito nulla nella notte.

Dalle prime informazioni, sembra non ci siano dubbi che si tratti di professionisti, che potrebbero avere alle spalle altri furti di questo tipo. Come sembra molto probabile che abbiano studiato a fondo la gioielleria prima del furto, data la velocità con la quale hanno agito.