Furto in casa della famiglia di Anna Tatangelo, rubato il furgoncino della ‘ciambelleria’ del papà I ladri avrebbero forzato l’ingresso dell’azienda del papà Dante a Sora, provincia di Frosinone, e avrebbero rubato un furgoncino.

A cura di Enrico Tata

Furto nella notte a casa della famiglia della cantante Anna Tatangelo. Per la precisione, riporta l'agenzia Agi, i ladri avrebbero forzato l'ingresso dell'azienda del papà Dante a Sora, provincia di Frosinone, e avrebbero rubato un furgoncino. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Sora, che hanno ritrovato questa mattina il mezzo rubato, abbandonato e perfettamente intatto, parcheggiato sul ciglio della strada a qualche chilometri di distanza dall'azienda, in zona Romana Selva.

Dante Tatangelo, il papà di Anna, ha una ‘ciambelleria' storica a Sora e con il furgoncino gli addetti del forno si spostavano per vendere i loro prodotti nei vari mercati settimanali del territorio. La ciambella sorana ha origini antichissime e probabilmente veniva prodotta già nel Medioevo. Farina, lievito, sale, anice, acqua, i pochi ingredienti. Così Maurizio, il fratello di Anna Tatangelo, nel corso di un'intervista: “La ciambella non ha conservanti ed è realizzata con prodotti semplici. Viene ammassata di solito in una forma circolare, lessata e poi infornata. Il nostro prodotto ha ricevuto anche il riconoscimento Deco (denominazione comunale d’origine). Spesso realizziamo anche dei ciambelloni da 3 o 4 chili in occasione di battesimi. Sono particolari perché sono adornati con fiocchi, lumache e uccellini di pasta e vengono usate come delle piccole culle per i bimbi, è una bella tradizione locale”.