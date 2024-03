Furto in appartamento, la padrona di casa a 101 anni mette in fuga due ladri a Roma Stava dormendo quando due rapinatori sono entrati in casa sua e si sono messi alla ricerca della cassaforte. Ma poi la donna, un’anziana di quasi 101 anni, si è svegliata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sono entrati passando dalla finestra del soggiorno e si sono subito messi all'opera. Stavano cercando la cassaforte nell'abitazione e, una volta trovata, avrebbero provato ad aprirla per impossessarsi del bottino. Si sarebbe potuto trattare di un colpo, forse, come tanti altri. Ciò che probabilmente non si aspettavano i due ladri è che la casa non fosse vuota. Nella camera accanto, infatti, c'era la padrona di casa, una donna anziana di quasi 101 anni, nata nel 1923. Ed è stata proprio lei, svegliandosi, a metterli in fuga.

Cosa è successo

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo 2024, quando, poco dopo le ore 19, è arrivata una telefonata al commissariato Vescovio per una segnalazione di furto. Gli agenti della polizia si sono immediatamente recati in via Macallè, dove si trovava l'appartamento nel quale si erano da poco introdotti due uomini.

I due ladri, così come erano entrati, sono presto stati costretti ad uscire. La donna, che stava dormendo, probabilmente sentendo il rumore che i due ladri stavano facendo in salotto, si è svegliata, sorprendendo i malviventi. Non appena compreso che non erano soli, i due rapinatori si sono fatti strada fino alla porta d'ingresso e sono usciti di corsa, scappando.

L'aggressione al portiere

I due sono scesi di corsa per le scale. Avevano quasi raggiunto il portone per scappare, quando si sono trovati davanti il portiere dello stabile che ha provato a bloccare l'uscita. Erano due e sembra che avessero entrambi il volto coperto.

I ladri hanno minacciato il portiere affinché si togliesse, poi lo hanno colpito con un pugno sul volto e sono riusciti a fuggire in strada, facendo perdere le proprie tracce. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno ascoltato l'anziana e il portiere che ha cercato di fermarli.