Furgoncino travolge moto a Guidonia Montecelio: centauro di 37 anni elitrasportato al Gemelli Scontro fra moto e furgoncino a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma: motociclista elitrasportato al Gemelli, in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

È in gravi condizioni il motociclista di 37 anni travolto mentre si trovava in sella alla sua moto nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo 2024. Stava viaggiando per le strade di Guidonia Montecelio, comune alle porte della capitale, fra i più popolosi della regione Lazio, quando sarebbe stato travolto da un furgoncino. Al volante c'era un pensionato di 82 anni. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: il trentasettenne è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma con l'eliambulanza, si trova in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente

Il trentasettenne stava viaggiando in sella al suo scooter, un Piaggio Beverly 125, quando si è scontrato con un furgoncino Fiat Cubo Multijet. Secondo le prime informazioni raccolte dalle testate locali, fra cui il Tiburno.Tv, lo scontro sarebbe avvenuto verso le 17.30, tra la via Palombarese e via Tacito, che porta al quartiere residenziale di Marco Simone Vecchio.

Secondo quanto emerso dai rilievi, effettuati dal Servizio di Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, lo scooter si sarebbe trovato a procedere lungo la via via Palombarese in direzione Fonte Nuova quando il Cubo si sarebbe immesso sulla via, in direzione Roma. E sarebbe avvenuto lo scontro. Ancora da chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'impatto fra i due veicoli.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati sul posto sono arrivati i caschi bianchi che hanno iniziato i rilievi e gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al trentasettenne. Il motociclista si trovava sull'asfalto, cosciente. L'impatto, però, è stato così violento da convincere gli operatori a chiedere l'intervento dell'elisoccorso: il trentasettenne è stato trasferito al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova in prognosi riservata. Illeso l'uomo al volante. Posti sotto sequestro i due veicoli: nel frattempo continuano le indagini dei caschi bianchi.