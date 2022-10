Funerali di Rita Calore, l’addio di Ilaria Cucchi: “Mamma e Stefano ora vegliate su papà” “Mamma e Stefano aiutate papà” è il messaggio che Ilaria Cucchi ha rivolto alla madre Rita Calore morta ieri. Stamattina i funerali al Tuscolano, per darle l’ultimo saluto.

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Rita Calore sono stati celebrati a partire dalle ore 10.30 di stamattina, martedì 18 ottobre, nella Parrocchia Santa Giulia Billiart, in zona Tuscolana a Roma. Una folla silenziosa ha accolto l'arrivo del feretro per la celebrazione della Santa Messa. In tanti hanno voluto darle l'ultimo saluto. "Mamma finalmente ha riabbracciato Stefano e ora sta insieme a lui" ha commentato Ilaria Cucchi. La senatrice ha ringraziato commossa i presenti alle esequie e tutti coloro che, anche sui social network, hanno espresso vicinanza alla sua famiglia: "Ringrazio tutti per l'affetto che ci state dimostrando in questo momento durissimo". Rita Calore è morta ieri, ha combattuto a luogo contro la malattia che aveva e in vita ha sofferto tanto per la vicenda legata all'omicidio del figlio Stefano, nei confronti del quale non si è mai arresa in cerca di giustizia.

Ilaria: "Mamma e Stefano aiutate papà"

Ieri sera Ilaria Cucchi ha scritto un lungo post su Facebook, in ricordo della madre: "Era la mattina del 17 ottobre del 2009 quando Stefano Cucchi varcava, in barella e gravemente sofferente, la soglia della struttura protetta dell’Ospedale Pertini per morirvi dopo 5 giorni. La mattina del 17 ottobre 2022, sua madre, nostra madre, lo ha raggiunto in cielo.

Mi piace pensare che ora stiano insieme e che possano aiutare mio padre a sentirsi meno solo. Dopo 61 anni di vita trascorsa insieme ora, sulla sua sedia a rotelle, non si vuole staccare dalla bara di sua moglie. Oggi, con il suo libricino in mano, cercava di intonarle a voce flebile flebile, i canti scout".

I messaggi di cordoglio alla mamma di Ilaria Cucchi

Sono migliaia i messaggi di cordoglio e stima pubblicati dagli utenti, che hanno fatto le condoglianze a Ilaria Cucchi e alla sua famiglia, per la perdita di Rita Calore. Stefania scrive: "Un abbraccio immenso Ilaria, Anselmo e famiglia. Fai buon viaggio Rita, nessuno muore sulla terra finché vive, nel cuore di chi resta". "Un grandissimo dispiacere – scrive Serena – È stata un alto esempio di dignità, compostezza e amore". E Pablo: "Un grandissimo dispiacere. La signora Rita credo sia stata un alto esempio di dignità, compostezza e amore".