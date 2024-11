video suggerito

Funerali di Margaret Spada, folla in chiesa per l’addio con palloncini bianchi e 22 rintocchi di campana Palloncini bianchi e oro, fiori e 22 rintocchi di campana ai funerali di Agata Margaret Spada, la 22enne morta per un’iniezione per un intervento al naso a Roma. Lutto cittadino a Lentini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La chiesa di Lentini ai funerali di Margaret Spada

I funerali di Agata Margaret Spada sono stati celebrati nella mattinata di oggi, lunedì 18 novembre, nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio in piazza Duomo nel Comune di Lentini, in provincia di Siracusa in Sicilia. Una folla commossa tra parenti, amici, conoscenti, i rappresentanti della squadra di calcio del Leonzio, tantissimi giovani, cittadini e tanti che non la conoscevano ma che hanno conosciuto la sua drammatica storia. La bara bianca è entrata in chiesa, percorrendo portata a spalla un vialetto costeggiato da una distesa di fiori colorati. Tra i famigliari erano presenti i genitori e la sorella di Margaret, il fidanzato che l'ha accompagnata a Roma per l'intervento.

Folla ai funerali di Margaret Spada e lutto cittadino

A celebrare la messa don Maurizio Pizzo, che ha spiegato come la scomparsa prematura della ventiduenne è "una perdita per l'intera comunità di Lentini". La sorella di Margaret ha letto un messaggio per ricordarla: "Avevo chiesto ai nostri genitori di avere una sorellina, sei arrivata tu, illuminerai sempre con la tua luce il nostro buio" ha detto. Per lei i presenti hanno lasciato volare liberi in cielo palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore riportavano frasi, su uno c'era il testo del brano "Piccola Stella" di Ultimo. Altri a forma di lettere dorate si univano per formare la parola "Margaret".

A salutarla ventidue rintocchi di campana, come la sua giovanissima età. Aveva ventidue anni ed è morta dopo un'iniezione per un intervento chirurgico al naso in un centro di Medicina estetica dell'Eur lo scorso 7 novembre. Ieri c'è stata la camera ardente allestita nella chiesa del Carmine, in occasione delle esequie l'amministrazione di Lentini ha proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio nei confronti della famiglia.

Cosa sappiamo finora sulla morte di Margaret Spada

I funerali di Margaret Spada sono stati celebrati stamattina, terminata l'autopsia infatti che è stata svolta nei giorni scorsi all'ospedale di Tor Vergata, la Procura ha rilasciato il nulla osta. Per i medici che hanno scritto al relazione della Asl la paziente non sarebbe stata rianimata prontamente. Margaret infatti avrebbe cominciato a sentirsi male dopo l'anestesia locale, che le era stata somministrata con un'iniezione. Sulla morte di Margaret Spada la Procura ha aperto un'inchiesta e indaga per omicidio colposo, sul registro degli indagati ci sono iscritti i nomi di due medici, padre e figlio, Marco e Marco Antonio Procopio.

Dalla relazione dei medici del San'Eugenio dove Margaret è arrivata gravissima è stata evidenziata una probabile ‘polmonite ab ingestis'. Si tratta di un'infiammazione dei polmoni provocata da corpi estranei, come cibo, che entrano nelle vie respiratorie e nei polmoni. Forse Margaret aveva mangiato un panino, l'ipotesi è che i medici che avrebbero dovuto operarla non l'avrebbero informata sul fatto di rimanere a digiuno. Dai primi risultati dell'autopsia è emerso che tra le ipotesi che hanno provocato il decesso di Margaret Spada ci sarebbe un arresto cardiocircolatorio.